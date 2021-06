G20: Giappone-Indonesia, ministro Esteri Motegi incontra omologa Marsudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha incontrato la sua omologa indonesiana, Retno Marsudi, alla vigilia della riunione con i colleghi del G20 in programma oggi a Matera, in Italia. Motegi ha tenuto una conferenza stampa a margine dell'incontro, spiegando che i due ministri hanno discusso questioni di comune interesse dell'agenda bilaterale e regionale - come la sicurezza marittima nell'Asia-Pacifico - e si sono confrontati in merito alla crisi politica in atto a Myanmar. Motegi ha dichiarato che il Giappone si coordinerà con l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per promuovere colloqui tra la giunta militare birmana e il fronte pro-democrazia. (Res)