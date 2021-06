Giappone: Olimpiadi, visita presidente Cio Bach anticipata all'8 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, giungerà in Giappone il prossimo 8 luglio in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma a partire dal 23 dello stesso mese. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'arrivo di Bach nel Paese è stato anticipato di 24 ore per meglio adattarlo all'agenda del funzionario. Bach dovrebbe trascorrere i primi tre giorni dopo l'arrivo in quarantena in un albergo. Secondo le fonti consultate da "Kyodo", l'agenda della visita di Bach include una tappa a Hiroshima il 16 luglio, in concomitanza con l'avvio della tregua olimpica adottata dalle Nazioni Unite. Il Cio terrà un incontro del suo comitato esecutivo per due giorni a partire dal 17 luglio, seguito da una sessione generale a partire dal 20 luglio, durante la quale i membri del Comitato formalizzeranno la scelta della città di Brisbane, in Australia, come ospite dei Giochi estivi del 2032. (Git)