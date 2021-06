Usa-Giappone: la first lady Jill Biden potrebbe guidare la delegazioni Usa alle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta valutando l'organizzazione di una visita ufficiale a Tokyo della first lady Jiill Biden in occasione delle Olimpiadi estive in programma nella capitale del Giappone dal prossimo 23 luglio. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia si stampa "Kyodo". La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato ieri, 28 giugno, che il presidente Joe Biden non intende presenziare ai Giochi; Psaki non ha però precisato chi guiderà in sua vece la delegazione statunitense. "Avremo una delegazione dagli Stati Uniti, come avviene storicamente", ha spiegato la portavoce. Biden ha più volte espresso il proprio sostegno alla conduzione di Olimpiadi "sicure" in Giappone, nel contesto dei timori legati alla crisi pandemica ancora in atto a livello globale. Nel 2018 la delegazione statunitense alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, era stata guidata dall'allora vicepresidente Mike Pence. (Nys)