Usa: giornalista "Fox News" Carlson denuncia spionaggio ai suoi danni da parte dell'Nsa

- La National Security Agency (Nsa), una agenzia d'intelligence degli Stati Uniti, avrebbe condotto attività di spionaggio ai danni del giornalista di "Fox News" Tucker Carlson, noto per le sue posizioni conservatrici e la sua opposizione alle politiche dell'amministrazione del presidente Joe Biden. Lo ha denunciato nella serata di ieri lo stesso Carlson, che afferma di aver ottenuto l'informazione da un funzionario anonimo dell'agenzia. Secondo il giornalista, conduttore di "Tucker Carlson Tonight" - uno dei maggiori programmi di approfondimento politico degli Stati Uniti - l'Nsa intende far trapelare e-mail e messaggi di testo privati alla stampa nel tentativo di spingere "Fox" a chiudere la trasmissione. "Lo spionaggio di cittadini statunitensi da parte dell'Nsa è illegale, si tratta di un crimine", ha affermato Carlson. "Non viviamo in un Paese del terzo mondo. Cose di questo genere non dovrebbero accadere negli Stati Uniti". Il giornalista sostiene che l'Nsa abbia spiato la sua corrispondenza senza informarlo, "per ragioni politiche". E afferma di saperlo per certo, perché l'informatore anonimo gli avrebbe ripetuto informazioni su un prossimo scoop giornalistico di cui lo stesso Carlson avrebbe discusso solamente nelle sue e-mail. "L'amministrazione Biden ci sta spiando. Lo possiamo dire con certezza". Il giornalista ha aggiunto che "Fox News" ha già presentato una richiesta formale di accesso agli atti, mentre il programma di Carlson ha chiesto chiarimenti agli uffici stampa dell'nsa e del Federal Bureau of Investigation (Fbi), che però non hanno fornito alcuna replica. (Nys)