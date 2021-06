Giappone: Covid, inaspriti requisiti d'ingresso per viaggiatori da Indonesia e Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo del Giappone ha decretato ieri un inasprimento delle misure di quarantena per i viaggiatori in arrivo da Indonesia e Uganda, alla luce del marcato peggioramento del quadro epidemiologico in quei Paesi. I viaggiatori in arrivo in Giappone da Indonesia e Uganda dovranno trascorrere almeno sei dei 14 giorni di quarantena obbligatoria nelle strutture di isolamento cautelare predisposte dallo Stato, così da limitare l'esposizione del Paese alla cosiddetta variante Delta della Covid-19.Il ministero degli Esteri giapponese ha annunciato una serie di modifiche alle misure di controllo dei confini con validità immediata; sono stati irrigiditi anche i requisiti d'ingresso per i viaggiatori in arrivo da Mosca, San Pietroburgo e dall'Oblast di Mosca, in Russia, che dovranno trascorrere nelle strutture di isolamento statale almeno tre giorni, così come i viaggiatori in arrivo dal Vietnam. La Germania, invece, è stata rimossa dalla lista dei Paesi e delle regioni soggette alle restrizioni, anche se rimarrà in vigore l'obbligo fiduciario di quarantena di 14 giorni dopo l'arrivo nel Paese. (segue) (Git)