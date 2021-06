Giappone: Covid, inaspriti requisiti d'ingresso per viaggiatori da Indonesia e Uganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha accelerato la campagna vaccinale contro la Covid-19, raggiungendo la scorsa settimana l'obiettivo di un milione di dosi somministrate in un singolo giorno. Lo ha dichiarato ieri il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato, secondo cui il traguardo è stato superato lo scorso 9 giugno. Quasi il 9 per cento della popolazione giapponese di 125 milioni di abitanti ha già ricevuto due dosi di un vaccino contro la Covid-19, mentre al 19,5 per cento della popolazione è stata somministrata almeno una dose di vaccino. A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo, però, la campagna vaccinale giapponese è ancora in ritardo rispetto a quelle di altri Paesi sviluppati. Il governo del Giappone prevede di completare la campagna di vaccinazione entro il mese di novembre. (segue) (Git)