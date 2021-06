Giappone: Covid, inaspriti requisiti d'ingresso per viaggiatori da Indonesia e Uganda (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha intrapreso il 21 giugno la campagna di vaccinazioni contro la Covid-19 delle persone di età inferiore a 65 anni. Le università e le aziende si trovano per ora in testa alla nuova fase della campagna vaccinale giapponese tramite i loro siti di inoculazione, grazie ai permessi concessi dal governo del premier Yoshihide Suga per riuscire a completare la campagna vaccinale entro il mese di novembre. Per il momento, il programma di vaccinazione presso università e luoghi di lavoro è limitato alle grandi aziende e agli atenei con grandi corpi studenteschi, specie per gli studenti intenzionati a trascorrere periodi di studio all'estero. Ad oggi circa il 3,5 per cento della popolazione giapponese ha ricevuto entrambe le dosi di un vaccino contro la Covid-19. Per le vaccinazioni in aziende e università il Giappone ha deciso di utilizzare il vaccino sviluppato da Moderna. Il governo ha imposto una serie di criteri alle vaccinazioni presso siti privati, a cominciare dall'impiego di personale medico specializzato. Hanno aderito all'iniziativa atenei quali l'Università del Tohoku, l'Università di Hiroshima, la Keio University e la Kendai University, e grandi aziende quali Itochu Corp., Central Japan Railway Co. e Softbank Group. (Git)