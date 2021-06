Myanmar: consigliere deposto Suu Kyi sollecita cittadini a prestare attenzione alla Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Stato deposta del Myanmar e leader della Lega nazionale per la democrazia, Aung San Suu Kyi, ha inviato un messaggio ai cittadini del suo Paese, sollecitandoli a prestare maggiore attenzione alle misure tese a contenere la pandemia di Covid-19 nel Paese. Il messaggio, che Suu Kyi ha inviato dall'abitazione dove si trova agli arresti domiciliari a seguito del golpe militare del primo febbraio, giunge in risposta al progressivo aumento dei contagi da coronavirus nel Myanmar: i casi giornalieri rilevati in quel Paese sono infatti tornati ai massimi dal mese di dicembre. Il sistema sanitario del Myanmar e la campagna anti-pandemia hanno subito l'effetto del golpe e dei mesi di proteste e blocco dei servizi pubblici seguiti alla presa del potere da parte delle forze armate. Ieri le autorità sanitarie birmane hanno segnalato 1.225 nuovi casi di coronavirus, il bilancio giornaliero più elevato registrato nel Paese dal golpe, nonostante in 24 ore siano stati effettuati appena 6.586 test diagnostici. (Inn)