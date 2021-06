© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è solido". Lo ha assicurato il presidente della Camera, Roberto Fico, parlamentare del M5s, ospite di "In Onda" su la7. "Non so cosa c'è nella mia vita dopo" il temine del mandato di terza carica dello Stato, "portiamo a termine bene il mandato", ha aggiunto. (Rin)