Usa-Italia: incontro Blinken-Mattarella, riaffermata importanza relazioni bilaterali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Roma il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Lo rende noto il dipartimento di Stato, sottolineando che le parti hanno riaffermato l'importanza della partnership Usa-Italia nello sforzo globale per combattere la crisi climatica e per la ripresa dalla pandemia di Covid-19. Blinken e Mattarella "hanno anche discusso dei nostri valori condivisi, anche nel contesto dei diritti umani in Cina e in tutto il mondo, nonché del nostro sostegno collettivo al piano della Libia di tenere elezioni nazionali a dicembre 2021", si legge nella relativa nota ufficiale.(Nys)