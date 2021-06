Perù: presidenziali, Fujimori presenta nuova richiesta per revisione Osa del ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza del Perù, Keiko Fujimori, ha presentato oggi al capo dello Stato, Francisco Sagasti, una lettera per sollecitare l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) a effettuare una revisione dei voti del ballottaggio del 6 giugno. Si tratta della nuova iniziativa con cui Fujimori, che al termine dello scrutinio ufficiale accusava un ritardo di circa 40mila voti sull'esponente della sinistra Pedro Castillo, intende sostenere la denuncia di "brogli" nelle urne. Nella lettera indirizzata al presidente, Fujimori ha evidenziato la necessità di "conoscere la verità" del processo elettorale e ha detto di confidare nel fatto che Sagasti "sarà in grado di compiere l'importante missione che la storia ha posto nelle sue mani", per dare legittimità a il prossimo governo. (segue) (Brb)