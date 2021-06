Usa: Trump attacca ex procuratore generale Barr e leader repubblicano McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è scagliato contro il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, e l’ex procuratore generale, William Barr, commentando i contenuti di un libro di prossima pubblicazione. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, precisando che nel volume si sostiene che McConnell avrebbe esortato l'ex titolare della Giustizia a respingere le dichiarazioni di Trump secondo cui le presidenziali del 3 novembre 2020 sarebbero state falsate da brogli elettorali. Trump ha insinuato che se McConnell fosse intervenuto per bloccare la certificazione dei voti elettorali, che hanno assegnato la vittoria al democratico Joe Biden, il leader repubblicano non sarebbe nella situazione in cui si trova nel negoziato sul piano infrastrutture voluto dall’attuale amministrazione. "Se McConnell avesse combattuto per la presidenza come avrebbe dovuto, in questo momento non ci sarebbero i veti presidenziali su tutta la legislazione graduale che ha dimostrato di essere incapace di fermare", ha detto Trump in una dichiarazione, ribadendo la sua convinzione che i repubblicani abbiano perso a causa di McConnell i due ballottaggi in Georgia che a gennaio hanno consegnato ai democratici la maggioranza al Senato. (segue) (Nys)