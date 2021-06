Usa: tribunale Washington respinge due casi antitrust contro Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale di Washington Dc ha respinto due casi di antitrust intentati contro Facebook dalle autorità federali e statali. Lo riferisce il quotidiano statunitense "The Hill", sottolineando che si tratta di due procedimenti separati. Il giudice James Boasberg ha vanificato gli sforzi della Commissione federale per il Commercio (Ftc) e di alcuni Stati volti a limitare il dominio di Facebook sul digitale. Il gigante della rete fondato da Mark Zuckerberg è accusato di usare il suo potere per soffocare la concorrenza, lasciando ai consumatori meno opzioni per i social media. (segue) (Nys)