Siria: razzi colpiscono base Usa nella località di Al Omar

- Diversi razzi sono stati lanciati questa sera contro una base statunitense situata nei pressi della località siriana di Al Omar, sede di un giacimento petrolifero nella zona orientale del Paese. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’Ong con sede a Londra che si avvale di una rete di attivisti sul campo. L’organizzazione attribuisce la responsabilità dell’attacco a milizie filo-iraniane, schierate in Siria a sostegno del governo del presidente Bashar al Assad. Il portavoce della Coalizione a guida statunitense contro lo Stato islamico, Wayne Marotto, ha confermato con un messaggio su Twitter che “circa alle 19:44 ora locale, le forze statunitensi in Siria sono state attaccate da diversi razzi” e ha aggiunto: “Non ci sono feriti e si valutano i danni”. Secondo Sohr c'e' subito stata una risposta all’aggressione, dal momento che "l'artiglieria pesante è stata utilizzata dalla Coalizione internazionale per colpire la città di Al Mayadeen, controllata dalle milizie iraniane”. Anche l’agenzia ufficiale siriana “Sana” ha dato notizia dell’attacco ad Al Omar, senza però attribuirne la responsabilità alle forze vicine a Teheran. (segue) (Res)