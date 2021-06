Usa: assalto al Congresso, Pelosi introduce provvedimento per commissione inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dovrebbe votare la risoluzione mercoledì 30 gennaio e si attende un'agile approvazione lungo le linee di partito. Il compito della commissione sarà quello di indagare "i fatti, le circostanze e le cause relative all'attacco terroristico interno al Campidoglio". "Il 6 gennaio è stato uno dei giorni più bui nella storia della nostra nazione. È imperativo stabilire la verità di quel giorno e garantire che un simile attacco non possa più ripetersi", ha detto Pelosi in una dichiarazione. Se Pelosi dovesse includere un membro del partito avversario tra le sue otto nomine, ciò ridurrebbe il margine tra i due partiti a sette democratici a fronte di sei repubblicani. La stampa Usa fa i nomi di Adam Kinzinger e Liz Cheney come possibili esponenti conservatori tra le scelte di Pelosi. (Nys)