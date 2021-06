Usa: assalto al Congresso, Pelosi introduce provvedimento per commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, sta "considerando seriamente" la possibilità di includere un'esponente del Partito repubblicano tra le nomine nel nuovo comitato ristretto dedicato alle indagini sull'insurrezione del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha assaltato il Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", precisando che Pelosi ha introdotto alla Camera il provvedimento per la creazione di una commissione d'inchiesta sul modello di quella istituita per l'11 settembre 2001. L'organismo dovrebbe essere formato da 13 membri, di cui otto scelti dalla presidente e cinque dal leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy. (segue) (Nys)