Usa: Trump attacca ex procuratore generale Barr e leader repubblicano McConnell (2)

- Trump ha commentato in toni sprezzanti un estratto appena pubblicato dal libro di prossima uscita “Betrayal", a cura del corrispondente di “Abc News” Jonathan Karl. Barr ha detto a Karl che McConnell, all'epoca leader della maggioranza al Senato, lo aveva esortato a respingere le contestazioni di Trump circa i brogli, preoccupandosi che la retorica dell’ex inquilino della Casa Bianca sarebbe costata cara ai repubblicani nelle elezioni di ballottaggio del Senato in Georgia. "Ora è stato rivelato che Barr è stato spinto a dire bugie sulle elezioni da Mitch McConnell, un'altra bellezza, preoccupato di danneggiare le possibilità dei repubblicani nel ballottaggio della Georgia", ha detto Trump in una dichiarazione domenica scorsa. "Ciò che ha veramente danneggiato i repubblicani del Senato è stato permettere che le competizioni venissero truccate e rubate, e peggio, far sì che il popolo americano non credesse più che il loro voto contava qualcosa”. (Nys)