Brasile: scandalo vaccini, senatori chiedono indagini su Bolsonaro per omissione in atti d'ufficio

- I senatori del Brasile, Randolfe Rodrigues, Jorge Kajuru e Fabiano Contarato, hanno presentato una denuncia presso la Corte suprema (Srf) in cui chiedono l'apertura di un'inchiesta sul presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nell'ambito dello scandalo per l'acquisto di un vaccino anti-Covid a prezzo maggiorato. Relatrice del caso sarà il giudice supremo, Rosa Weber. Secondo i tre senatori il presidente era a conoscenza dell'irregolarità dei contratti e non avrebbe fatto nulla per evitarlo. Il reato è stato rubricato come "prevaricazione" che, secondo il codice penale brasiliano, si verifica quando un pubblico ufficiale "ritarda o omette di praticare, in modo improprio, un atto d'ufficio, o di praticarlo contro un'espressa disposizione di legge, per soddisfare un interesse o un sentimento personale". Il reato è elencato tra i delitti commessi da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione e, nel caso del presidente della Repubblica sarebbe considerato crimine di responsabilità, tra i reati previsti per l'apertura di un processo di impeachment. (segue) (Brb)