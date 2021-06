Brasile: scandalo vaccini, senatori chiedono indagini su Bolsonaro per omissione in atti d'ufficio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che la procura federale del Brasile ha chiesto la scorsa settimana l'apertura di un'indagine contro il ministero della Salute per verificare il possibile reato di cattiva condotta amministrativa commesso nell'ambito del contratto di acquisto del vaccino anti-Covid, Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech, il presidente Bolsonaro è stato personalmente chiamato in causa dal deputato Luis Miranda. Nel corso della testimonianza presso la Commissione parlamentare di inchiesta (Cpi) sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, Miranda ha sostenuto che il presidente avesse volontariamente ignorato le segnalazioni per presunte irregolarità nel contratto per l'acquisizione del vaccino con un prezzo molto maggiorato rispetto al valore, capace di garantire guadagno indebito alla società di intermediazione Precisa Medicamentos, società brasiliana che ha negoziato l'acquisto tra il ministero della Salute e la farmaceutica asiatica. (segue) (Brb)