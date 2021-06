M5s: Fico, casa la rifanno iscritti, siamo abituati a scossoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa del Movimento cinque stelle "la rifanno tutti i partecipanti e gli iscritti del Movimento cinque stelle". Lo ha chiarito il presidente della Camera, Roberto Fico, parlamentare del M5s, ospite di "In Onda" su la7. "Grillo e Conte si stanno confrontando sulla proposta di Statuto", ha aggiunto per poi assicurare: "Troveremo una soluzione per andare avanti nel migliore dei modi per rispetto di tutti gli iscritti del Movimento cinque stelle". Fico ha quindi precisato: "Noi siamo abituati agli scossoni da sempre, abbiamo cambiato mille volte ma rimanendo fedeli ai nostri principi e valori". (Rin)