Milano: rissa davanti McDonald’s, un giovane arrestato e uno denunciato (2)

- Nelle conseguenti azioni di contenimento, una ragazza ha riportato una contusione alla testa ed è stata portata in codice verde in ospedale, da cui è stata dimessa nel corso della mattinata con una prognosi di cinque giorni. Uno dei giovani - spiega la nota dei carabinieri - è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver scagliato delle bottiglie contro i militari e tentato di lanciare anche un tombino che aveva divelto dalla strada. L’arrestato, che girava intorno ai carabinieri su un monopattino suonando il campanello, è stato successivamente riconosciuto dai militari dell’Esercito come uno dei partecipanti alla rissa, che aveva tentato precedentemente di sfilare lo sfollagente in dotazione ad uno dei militari. Un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Rispetto ai video dell’intervento dei carabinieri delle 5.46, diffusi oggi in rete, la nota fa sapere che sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria e che “sono in corso ulteriori approfondimenti anche in relazione alle circostanze nelle quali è maturato l’intervento, vissute con disagio da tempo dai residenti della zona”. (Com)