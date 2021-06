Paraguay: sequestro Denis, famiglia dichiara di aver ricevuto una lettera da guerriglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari dell'ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis, da 10 mesi in mano alla guerriglia "Ejercito del pueblo paraguayo" (Epp), hanno reso noto oggi di aver ricevuto una lettera dei sequestratori. "Abbiamo ricevuto un messaggio, non ci sono richieste di denaro, o di distribuzione di viveri, affermazioni che vanno al di là dell'ideologia e la richiesta di pubblicare la lettera, ma abbiamo deciso di non pubblicarla fino a quando non avremo una prova che (che sia in) vita", ha dichiarato la figlia, Beatriz Denis, in un'intervista all'emittente "Monumental 1080". I familiari hanno precisato di aver ricevuto la missiva il 4 giugno e di averla poi mostrata alle autorità che ne hanno certificato l'autenticità. "Le autorità ci hanno confermato che il documento è attribuibile all'Epp, ma noi daremo corso alla richiesta quando avremo informazioni di nostro padre", ha aggiunto Beatriz Denis. La famiglia del sequestrato ha quindi criticato la mancanza di risultati fino ad oggi delle ricerche e ha affermato che il ritrovamento e liberazione dell'ex vice presidente "non è una priorità per l'attuale governo" di Mario Abdo Benitez. (segue) (Abu)