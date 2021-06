Paraguay: sequestro Denis, famiglia dichiara di aver ricevuto una lettera da guerriglieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente Denis (2012-2013) è stato rapito il 9 settembre dai guerriglieri nel nord del paese. In mano all'Epp permangono tuttora anche il sottufficiale di polizia Edelio Morínigo, rapito il 5 luglio 2014, e l'allevatore Felix Urbieta, scomparso dal 12 ottobre 2016. L'ultima volta che i parenti di Denis si erano espressi pubblicamente era stato a febbraio, quando avevano chiesto alle Nazioni Unite e all'Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intervenire per ottenere il rilascio del familiare e delle altre persone sequestrate. "Chiediamo all'Alto Commissario delle Nazioni Unite (di) sollecitare il Paraguay ad adottare le misure necessarie, compresa la cooperazione internazionale, per trovare vive le persone rapite", aveva detto anche in quell'occasione Beatriz Denis, figlia dell'ex vicepresidente. Secondo la famiglia di Denis fino ad oggi "lo Stato paraguaiano ha fallito e continua a venir meno al suo obbligo di impedire che i rapimenti continuino a verificarsi". "Questa situazione non fa altro che dimostrare che la volontà e le azioni compiute dallo Stato sono state insufficienti", ha aggiunto Beatriz Denis. (segue) (Abu)