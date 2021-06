Paraguay: sequestro Denis, famiglia dichiara di aver ricevuto una lettera da guerriglieri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, ad ottobre, la magistratura del Paraguay aveva emesso un ordine di cattura contro tre persone identificate come presunti sequestratori dell'ex vicepresidente Denis. Secondo il pubblico ministero Federico Delfino si tratta degli appartenenti al commando che il 9 settembre ha rapito Denis all'interno della sua tenuta di campagna nella regione settentrionale di Concepcion. Si tratta di Luciano Arguello, Ruben Dario Lopez e Esteban Marín Lopez. Il pm ha fornito alcuni dettagli dell'inchiesta in corso e ha rivelato che le informazioni raccolte indicano che i sequestratori hanno tenuto nascosto Denis in due luoghi diversi nella selva della regione. "Siamo sicuri al cento per cento che queste persone sono quelle che hanno sequestrato Denis, che hanno lasciato le prove di vita e la richiesta di riscatto e che hanno liberato l'altro prigioniero", ha affermato Delfino. Il magistrato non ha tuttavia annunciato nessuno sviluppo riguardante le operazioni di ricerca vere e proprie. (segue) (Abu)