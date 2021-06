Paraguay: sequestro Denis, famiglia dichiara di aver ricevuto una lettera da guerriglieri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di azione congiunta, composta da unità speciali della polizia e dell'esercito, si era scontrata in precedenza con una cellula dell'Epp all'inizio di settembre in una zona montagnosa del dipartimento di Concepción. Quell'operazione inizialmente era stata presentata dal governo del presidente Mario Abdo Benitez come un successo e che due presunti guerriglieri erano stati uccisi. Successivamente era emerso invece che i due guerriglieri abbattuti erano in realtà due bambine, identificate come figlie di membri del Epp. Una settimana dopo questo scontro, in un'azione considerata di rappresaglia la guerriglia ha rapito l'ex vicepresidente Oscar Denis e un suo dipendente mentre si trovava in una tenuta di sua proprietà nella regione settentrionale del paese tra i dipartimenti di Amambay e Concepcion. (Abu)