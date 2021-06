Francia: Covid, 31 scienziati internazionali chiedono apertura inchiesta su origini pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un collettivo composto da 31 scienziati internazionali richiede l'apertura di un'inchiesta per stabilire le origini del coronavirus. "Tutti i popoli e tutte le nazioni, compresa la Cina, hanno un interesse diretto affinché l'origine della pandemia venga identificata e che le nostre più grandi vulnerabilità vengano trattate", si legge in un messaggio del collettivo pubblicato dal quotidiano "Le Figaro". Gli scienziati ricordano che ancora non è stata condotta "nessuna inchiesta esaustiva su tutte le origini plausibili" e che non ne sia prevista nessuna. Nel massaggio si chiede inoltre un "accesso illimitato a tutti i dossier, campioni e personale pertinente in Cina e altrove se necessario".(Frp)