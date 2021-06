Imprese: Mm approva bilancio 2020, margine operativo lordo superiore al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Mm Spa, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020: nell’anno della pandemia la società d’ingegneria controllata dal Comune di Milano ha generato ricavi per 268 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Nel corso dell’anno - fa sapere una nota della società - Mm ha registrato una significativa crescita del proprio margine operativo lordo pari a 67 milioni di euro, in crescita del 21 per cento rispetto al 2019. Il patrimonio netto invece si attesta attorno ai 241 milioni di euro. Per quanto riguarda il rating di Mm, nel corso del 2020 Standard and Poor’s ha confermato un rating pari a Bbb, mentre Moody’s ha mantenuto inalterato il proprio pari a Baa3. Entrambi i giudizi continuano a posizionarsi in area Investment Grade. “Questo posizionamento - commenta il presidente di Mm Simone Dragone – si riflette anche nei risultati della società che, nell’esercizio 2020, nonostante le difficoltà causate dalla crisi pandemica che ha avuto un rilevante impatto sui consumi idrici (chiusura attività, interruzione flussi turistici e lavorativi), è stata in grado di generare una performance economico-finanziaria, soprattutto in termini di redditività, financo migliore del 2019”. (segue) (Com)