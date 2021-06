Argentina: presidente Fernandez cancella viaggio ufficiale in Francia per situazione Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Argentina si sono registrati 12.105 nuovi casi di coronavirus con una media di oltre 19 mila contagi nell'ultima settimana. Sono invece 251 i decessi dovuti all'infezione Covid-19 registrati domenica. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è di 4.405.247 mentre le vittime sono complessivamente 92.568. Il totale dei casi attivi nel paese è di 285.169 e in lenta discesa, con una percentuale di occupazione della unità di terapia intensiva prossima al 72 per cento a livello nazionale. Sul fronte della campagna di immunizzazione i dati ufficiali riferiscono di 15.993.494 persone vaccinate con almeno una dose, pari al 35,2 per cento della popolazione, e 3.958.086 persone anche con il richiamo, cifra pari all'8,7 per cento. Il ministro della salute ha annunciato durante il fine settimana il raggiungimento di un accordo con il laboratorio cinese Cansino per l'acquisto e la consegna di 24 milioni di dosi entro il mese di ottobre. (Bua)