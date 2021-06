Lavoro: Viscomi (Pd), su licenziamenti decisione piena di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di "bloccare i licenziamenti per il settore tessile è una decisione giusta e piena di buon senso". Lo afferma in una nota Antonio Viscomi, capogruppo Pd in commissione Lavoro. "Lo avevamo chiesto noi del Pd attraverso un emendamento al decreto Sostegni bis, ed era motivata dalla necessità concreta e reale di aiutare i lavoratori dei settori in difficoltà. Per questo - spiega - abbiamo insistito sulla richiesta di una uscita graduale e selettiva del blocco dei licenziamenti. La decisione di oggi del governo va proprio in questa direzione e la accogliamo molto favorevolmente". (Com)