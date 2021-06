Finanza: UniCredit emette con successo primo Senior preferred Green bond per 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit Spa ha emesso con successo il suo primo Senior Preferred Green Bond per 1 miliardo di euro, con scadenza a 8 anni e opzione call dopo 7 anni, destinato a investitori istituzionali. L’emissione - si legge in una nota della Banca - segue un processo di book building che ha prodotto una forte domanda di oltre 3,25 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori. L’indicazione iniziale di uno spread di 120 punti base sul mid-swap a 7 anni è stata ridotta di 30 punti base, arrivando a 90 punti base, per una cedola fissa annuale dello 0,8 per cento, con un prezzo di emissione di 99,953 per cento. Il bond è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali fondi d’investimento (57 per cento), assicurazioni e fondi pensione (29 per cento), banche e private bank (9 per cento) e istituzioni finanziarie pubbliche (5 per cento). Nel complesso, il bond è stato sottoscritto da investitori Esg/Sri/green per l’87 per cento. La domanda è arrivata principalmente dalle seguenti regioni: Francia (30 per cento), Germania/Austria (20 per cento), UK (13 per cento), Benelux (9 per cento), Italia (7 per cento), Penisola Iberica (7 per cento), Paesi Nordici (6 per cento), Svizzera (5 per cento) e altri (3 per cento). (segue) (Com)