Finanza: UniCredit emette con successo primo Senior preferred Green bond per 1 miliardo di euro (2)

- Commentando l’operazione, Andrea Orcel, Ad di UniCredit ha affermato: "Questo primo Green Bond è una chiara indicazione di quanto siano fondamentali le tematiche Esg per la nostra offerta a lungo termine, sottolineando l'essenza stessa del nostro modo di fare business sostenibile, a beneficio di tutti i nostri stakeholder, ma soprattutto dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo". I proventi dell’emissione del bond sono destinati a finanziare energie rinnovabili, trasporti a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile, infrastrutture ed edilizia "green" in linea con gli Obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (UN Sdgs) numero 7 (Affordable & Clean Energy), numero 9 (Industry, Innovation & Infrastructure) e numero 11 (Sustainable Cities & Communities). L’emissione del primo green bond è avvenuta nell’ambito del Sustainability Bond Framework, che la banca ha recentemente sviluppato. Esso consente alle principali società emittenti del Gruppo, UniCredit Spa, UniCredit Bank AG e UniCredit Bank Austria, di emettere green, social e sustainability bond che d’ora in avanti saranno parte ricorrente dell’attività di funding del Gruppo. Il Sustainability Bond Framework è in linea con la versione 2021 dei Green and Social Bond Principles e delle Sustainability Bond Guidelines dell’International Capital Market Association (Icma). Una rendicontazione annuale assicurerà trasparenza sull’allocazione delle risorse e sui risultati ottenuti nella riduzione dell’impatto ambientale. UniCredit Bank AG ha svolto il ruolo di Green Structurer, Sole Bookrunner e Lead Manager per il collocamento. Bbva, Crédit Agricole Cib, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Natixis, NatWest Markets hanno agito in qualità di Joint Lead Managers (no books). Il bond è stato emesso nell’ambito del programma Emtn da 60 miliardi di euro di UniCredit Spa con i seguenti rating attesi: Baa1 (Stable) da Moody’s, Bbb (Stable) da S&P e Bbb- (Stable) da Fitch. Sarà classificato al pari dell’esistente debito Senior Preferred dell’emittente e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. (segue) (Com)