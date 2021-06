Brasile: Bolsonaro su corruzione in acquisto vaccini, "non posso sapere cosa succede nei ministeri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che non ha modo di sapere cosa succede all'interno di ciascuno dei ministeri del suo governo. "Non ho modo di sapere cosa succede nei ministeri, mi fido dei ministri. E non abbiamo fatto niente di male. Ora stanno montando una narrazione secondo cui il governo è coinvolto in casi di corruzione", ha commentato il capo dello stato nel corso di un incontro con alcuni suoi sostenitori. Il presidente Bolsonaro è costretto a difendersi da delicate accuse di corruzione nell'ambito dell'acquisto del vaccino anti-Covid, Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech, il cui contratto era stato negoziato tra il ministero della Salute e la farmaceutica asiatica attraverso la società brasiliana Precisa medicamentos. (segue) (Brb)