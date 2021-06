© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella diatriba Conte-Grillo, "onestamente non devo schierarmi oggi, essendomi schierato 4 mesi fa". Lo scrive su Facebook l'ex parlamentare M5s, Alessandro Di Battista. "Io - ribadisce - non ho lasciato il Movimento per questioni statutarie. L'ho lasciato per ragioni politiche in quanto ha deciso di sostenere un governo pessimo e dunque le politiche di tale governo". (Rin)