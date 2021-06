Italia-Polonia: sottosegretario Della Vedova incontra viceministro Przydacz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha ricevuto alla Farnesina il sottosegretario agli Affari esteri della Repubblica polacca, Marcin Przydacz. Nel corso del colloquio sono state approfondite innanzitutto le relazioni Ue-Russia, la situazione in Bielorussia e le prospettive della Politica europea di sicurezza e difesa. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. Della Vedova ha condiviso con il suo interlocutore la necessità di mantenere una posizione Ue univoca e ferma all’indirizzo di Mosca rispetto alle violazioni del diritto internazionale (ad es. in Ucraina), alle limitazioni dei diritti umani (su tutti il caso Navalny) e alle sue attività destabilizzanti (ad es. recenti casi di spionaggio ed espulsioni di diplomatici). Allo stesso tempo, ha proseguito, “l’Italia rimane convinta che bisogna mirare a relazioni stabili e prevedibili con la Russia, mantenendo aperti i canali di dialogo con Mosca.” (segue) (Com)