Italia-Polonia: sottosegretario Della Vedova incontra viceministro Przydacz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha quindi richiamato analoga necessità di solidarietà e coesione europea anche rispetto alle sfide poste dalla crisi migratoria che pesa soprattutto sui Paesi del mediterraneo. “La ricollocazione all’interno dell’Unione è l’unica maniera per gestire la migrazione in modo umano e rendere sostenibili le responsabilità poste agli Stati membri di primo ingresso.” – ha detto Della Vedova. In conclusione, il sottosegretario ha evidenziato a Przydacz la preoccupazione diffusa nella pubblica opinione italiana e presso settori del nostro parlamento, per la recente decisione della Corte Costituzionale polacca in materia di aborto. “Confidiamo che il governo polacco prenda in debita considerazione queste preoccupazioni derivanti dai nostri comuni valori e principi europei”. (Com)