Covid: Asl Latina, campagna vaccinale itinerante dal 30 giugno al 15 luglio

- La Asl di Latina ha messo a disposizione un camper che circolerà dal 30 giugno al 15 luglio in diversi comuni del territorio pontino per permettere alla popolazione di vaccinarsi per Covid-19. Lo comunica in una nota la Asl di Latina. "Saranno somministrate circa 150 dosi al giorno del vaccino monodose Johnson & Johnson senza la necessità di prenotazione - spiega la nota -. Prima tappa a Latina dal 30 giugno fino al primo luglio con orario 08:30-16:00, presso il parcheggio Vasco de Gama, in via Pantelleria, lido di Latina. Il due e tre luglio il camper si sposterà presso il Parco comunale di Sabaudia, adiacente Torre Civita, con possibilità di vaccinazione sempre nella fascia oraria 08:30-16:00. Il quattro e cinque luglio il camper raggiungerà San Felice Circeo, presso piazzale Cresci sempre con orario 08:30-16:00. Seguirà Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Spigno Saturnia, le cui sedi verranno pubblicate sul sito aziendale - sottolinea la nota della Asl -. Una ulteriore iniziativa della Regione Lazio e della direzione generale che, attraverso la profilassi 'itinerante', permette di velocizzare la campagna di immunizzazione, incrementando l’efficienza della campagna vaccinale della Asl di Latina, volta a ridurre l’impatto della pandemia nel territorio pontino". (Com)