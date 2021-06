Imprese: Mm approva bilancio 2020, margine operativo lordo superiore al 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I risultati che questo bilancio certifica, con numeri di assoluto rilievo, non sono altro che la rappresentazione migliore di un modello organizzativo affidabile ed efficace, adattabile a nuovi sviluppi e nuove sfide, basato sulla solidità strutturale delle performance dei business storici”, sottolinea il direttore generale Stefan Cetti, che assicura: “Siamo pronti a cogliere tutte queste opportunità, con la consapevolezza di avere, grazie al capitale umano costituito dalle donne e dagli uomini che lavorano in Mm, tutte le carte in regola per centrare anche gli obiettivi più sfidanti”. Nel 2020 Mm ha investito 60,9 milioni di euro nel servizio idrico integrati, superando il target del Piano d’ambito. Il programma di ammodernamento di sostituzione e risanamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico permette di mantenere i livelli delle perdite idriche della città di Milano al 14,4 per cento, rispetto alla media nazionale superiore al quaranta per cento. Nell’anno della pandemia la società ha stipulato 830 contratti individuali di lavoro agile, pari al 64 per cento circa della forza lavoro aziendale. Ai dipendenti è stata inoltre attivata dall’azienda una polizza assicurativa in caso di ricovero per Covid-19. (Com)