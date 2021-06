Argentina: presidente Fernandez cancella viaggio ufficiale in Francia per situazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha cancellato all'ultimo momento un viaggio ufficiale a Parigi a causa della situazione sanitaria che attraversa il suo Paese in relazione alla pandemia Covid-19. "Nel quadro di questa difficile situazione e tenendo conto del grande sforzo del popolo argentino per contribuire a combattere questo flagello, con profondo dolore informo che mi sarà impossibile partecipare in presenza all'apertura del foro sull'uguaglianza di genere il prossimo 30 giugno", ha scritto Fernandez in una lettera diretta al presidente francese Emmanuel Macron e firmata di suo pugno. Nella missiva il capo di Stato argentino spiega che, a causa di una seconda ondata di contagi che attraversa il Paese, il governo si è visto costretto a decretare fra le altre misure anche una ulteriore restrizione all'ingresso dall'estero di cittadini argentini. Questa circostanza in particolare, afferma Fernandez, "mi obbliga ad accompagnare lo sforzo del mio popolo nel quadro del rispetto congiunto delle norme stabilite". (segue) (Bua)