Argentina: presidente Fernandez cancella viaggio ufficiale in Francia per situazione Covid (2)

- La decisione del presidente è in relazione con l'entrata in vigore oggi di un nuovo decreto del governo che limita ad un massimo di 600 il numero di concittadini che potranno rientrare nel Paese dall'estero e che mantiene il divieto di ingresso a persone straniere non residenti. La decisione era stata annunciata venerdì insieme alla proroga delle misure di prevenzione contro la pandemia Covid-19 fino al 9 luglio, ed era stata giustificata con l'allerta generata dalla diffusione della nuova variante Delta del virus Sars-CoV-2 in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Il decreto mantiene inoltre la chiusura totale delle frontiere terrestri, mentre gli unici punti di ingresso al Paese consentiti rimangono i due aeroporti di Ezeiza e Aeroparque della capitale Buenos Aires, oltre allo scalo portuale di Buenos Aires. Decretata anche la sospensione completa dei collegamenti diretti con Regno Unito, Turchia, India, Cile, Brasile e paesi africani. (segue) (Bua)