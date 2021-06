Argentina: presidente Fernandez cancella viaggio ufficiale in Francia per situazione Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l'ulteriore restrizione all'ingresso di passeggeri in Argentina ha manifestato la sua preoccupazione il vicepresidente regionale dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata), Peter Cerda. "Comprendiamo gli sforzi del governo argentino nel proteggere la salute dei suoi cittadini (...) eppure la nuova riduzione del 70 per cento del numero di passeggeri internazionali che possono entrare nel Paese obbligherà le compagnie aeree a lasciare a terra migliaia di passeggeri principalmente cittadini argentini", ha ammonito Cerda attraverso una nota. Il rappresentante Iata segnala inoltre che quella del governo argentino è stata una "decisione unilaterale" e di non essere al corrente dei criteri con i quali verrà selezionata la quota di 600 passeggeri e rende noto quindi di aver chiesto una riunione urgente con le autorità. (segue) (Bua)