Brasile: ambasciatore Usa Chapman sigla protocollo d'intesa con stato di Santa Catarina

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, e il governatore dello stato di Santa Catarina, Carlos Moises, hanno firmato un protocollo di intesa su commercio, investimenti, salute, scienza e tecnologia. Lo ha rivelato lo stesso ambasciatore attraverso una pubblicazione sul suo profilo Twitter. "Io e il governatore Carlos Moises abbiamo ci siamo impegnati per rafforzare la cooperazione tra gli Stati Uniti e Santa Catarina, stabilendo aree prioritarie per la cooperazione. Il protocollo d'intesa stabilisce le aree prioritarie per la cooperazione quali commercio e investimenti, salute, ambiente, scienza e tecnologia. Abbiamo anche parlato delle iniziative messe in campo dallo stato in favore dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, la conservazione dell'ambiente e la crescita economica sostenibile, oltre alla la lotta contro la pandemia di Covid-19", ha scritto Champan su Twitter. (Brb)