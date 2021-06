© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che Conte sia democristiano in alcun modo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlamentare del M5s, ospite di "In Onda" su la7. "Sono un uomo di valori di sinistra, ma partecipo e ho costruito il Movimento cinque stelle" che è "autonomo e indipendente", ha aggiunto. (Rin)