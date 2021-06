Usa: Casa Bianca, Biden sostiene indagine su crollo edificio a Miami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostiene la necessità avviare un'indagine sul crollo dell'edificio in Florida della scorsa settimana, che ha provocato almeno 10 morti e oltre 150 dispersi. "Crede che dovrebbe esserci un'indagine", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, osservando che le risorse del governo federale potrebbero essere utilizzate per sostenere tale indagine. "L'obiettivo ovviamente è andare in fondo per capire ciò che è successo e, naturalmente, avere una guida su come evitare che accada in futuro", ha detto Psaki rispondendo a chi le chiedeva di spiegare in cosa consisterebbe il sostegno della Casa Bianca all'indagine in questione. L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) ha inviato personale per assistere le operazioni di ricerca e soccorso, oltre ad alcuni esperti in scienze edilizie. Anche il National Institute of Standards and Technology (Nist), l'Occupational Safety and Health Administration e l'Fbi hanno inviato funzionari in Florida per aiutare con le operazioni di recupero. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha indicato in una conferenza stampa lunedì che il Nist avrebbe condotto un'indagine sul crollo dell'edificio. "Sarà qualcosa di importante, qualcosa dimolto approfondito e non accadrà in un giorno o due. Ci vorrà molto tempo", ha detto DeSantis.(Nys)