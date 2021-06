Milano: rissa davanti McDonald’s, un giovane arrestato e uno denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: questo il bilancio diffuso dai carabinieri dell’intervento all’alba di domenica davanti al McDonald’s di piazza XXIV Maggio a Milano, in zona Navigli. I carabinieri - ricostruisce una nota della Legione Lombardia - sono intervenuti su richiesta dei militari dell’Esercito, impiegati nell'operazione Strade Sicure, che hanno richiesto ausilio per una rissa nei pressi del McDonald’s che coinvolgeva oltre venti giovani, in concomitanza con l’orario di chiusura. A quel punto sono state inviate sul posto alcune pattuglie del nucleo Radiomobile, in servizio di pronto intervento, e una squadra di un contingente di militari in servizio di ordine pubblico per fronteggiare la situazione in condizioni di sicurezza, “anche in considerazione - sottolinea la nota - dei recenti eventi accaduti nella medesima area del capoluogo lombardo, dove si sono anche recentemente verificati frequenti episodi di violenza da parte di gruppi di giovani nei confronti delle forze dell’ordine”. “Dalla ricostruzione dei fatti - spiega la Legione carabinieri Lombardia - risulta che i militari intervenuti sono stati impossibilitati ad effettuare le operazioni di identificazione, nonostante le richieste di collaborazione, in quanto i giovani reagivano, brandendo bottiglie e lanciandole verso i militari”. (segue) (Com)