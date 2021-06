Colombia: ministro Difesa, narcotraffico in azione per destabilizzare il Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo sarebbe stata una alleanza tra l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e una delle fazioni dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) ad attaccare venerdì l'elicottero a bordo del quale viaggiava il presidente della Colombia, Ivan Duque. Lo ha detto il ministro della Difesa, Diego Molano Aponte, rimandando anche a possibili responsabilità del Venezuela. "Abbiamo ricevuto notizia di una possibile alleanza criminale tra il fronte urbano dell'Eln e il 'fronte 33' dei dissidenti delle Farc, organizzazioni narcotrafficanti e criminali che operano nella provincia di Norte del Santander e sono di stanza in Venezuela", ha detto Molano segnalando che tra le armi che potrebbero essere state utilizzate per l'azione ce n'è almeno una con il simbolo dell'esercito venezuelano. L'elicottero è stato colpito mentre era in avvicinamento a Cucuta, cittadina al confine con il Venezuela, in una zona particolarmente calda per l’intensa attività di gruppi armati irregolari, oltre che per le tensioni con il Paese vicino. I passeggeri - tra cui Duque, lo stesso Molano e il ministro dell'Interno Daniel Palacios - sono usciti illesi. (segue) (Mec)