Colombia: ministro Difesa, narcotraffico in azione per destabilizzare il Paese (5)

- Le indagini sono state affidate a una squadra di 150 funzionari di "alto livello", ha detto il direttore della Polizia, il generale Jorge Luis Vargas, ricordando la ricompensa fino a tre miliardi di pesos (l'equivalente di circa 670mila euro) per chi avesse informazioni utili. In un deposito abbandonato, non lontano dall'eliporto, sono state trovate due armi che sarebbero usate per l'attacco. Una di queste, un fucile 7-62 FAL, reca secondo le autorità il marchio delle Forze armate del Venezuela. Sul posto è stato rinvenuto anche un fucile Ak-47, e munizioni che coincidono con le tracce di impatto rinvenute sul mezzo. Gli interrogatori condotti tra la popolazione hanno inoltre permesso di produrre l'identikit dei possibili attentatori. (segue) (Mec)