Colombia: ministro Difesa, narcotraffico in azione per destabilizzare il Paese (6)

- Sulle responsabilità dell'azione molti sono ancora gli interrogativi da sciogliere. Quello che preoccupa, segnalava ad "Agenzia Nova" l’analista di temi di politica e sicurezza Jazmin Balaguer, “è che l’elicottero era parte di una squadra composta da 3-5 apparecchi, tutti uguali fra loro, per rendere più difficile individuare la distribuzione dell’equipaggio. Eppure i proiettili hanno colpito solo quello a bordo del quale viaggiava il presidente, segno altamente preoccupante che rivela una fuoriuscita di informazioni sullo schema di sicurezza”, avverte Balaguer. Il sindaco di Cucuta, Jairo Yanez, anch’egli a bordo del velivolo, ha detto che solo una volta a terra si è percepita l’entità dell’attacco e che gli stessi piloti non erano in grado di capire cosa fossero quei “rumori strani” avvertiti in volo. Ma anche se li avessero percepiti, prosegue, difficilmente potrebbero aver aperto il fuoco con le armi in dotazione, visto il rischio di colpire obiettivi civili per la densità abitativa della zona. (segue) (Mec)