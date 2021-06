Marche: Lollobrigida (Fd'I), su turismo ottimo lavoro Acquaroli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tour di operatori turistici e giornalisti della federazione russa nelle Marche, in accordo con la compagnia aerea S7, per creare un collegamento tra Ancona e Mosca, dimostrano l'ottimo lavoro svolto dal presidente Acquaroli per rilanciare il turismo marchigiano. Un plauso a lui, alla giunta regionale e al gruppo consiliare di Fd'I, per aver messo in campo una importante iniziativa che ha l'obiettivo di far ripartire un settore messo in ginocchio dalla pandemia". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Valorizzare il nostro ineguagliabile patrimonio, promuovere le nostre eccellenze e favorire gli scambi commerciali devono essere le priorità del governo per risollevare un comparto nevralgico per la nostra economia", aggiunge. (com)