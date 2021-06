Etiopia: Unicef denuncia irruzione esercito nell'ufficio di Macallé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef ha denunciato l'irruzione delle Forze armate federali etiopi nei suoi uffici a Macallè, capitale dello Stato regionale etiope del Tigrè oggi riconquistata dalle truppe tigrine dopo otto mesi di conflitto contro l'esercito di Addis Abeba. "Questo atto viola i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e le regole del diritto internazionale umanitario in materia di rispetto degli oggetti di soccorso umanitario", ha detto in una nota la direttrice Henrietta Fore, che ha condannato "nei termini più forti" l'accaduto, ricordando che "priorità dell'Unicef nel Tigrè e in tutta l'Etiopia è aiutare i bambini più vulnerabili, compresi i 140mila bambini che già affrontano condizioni simili alla carestia. Non siamo e non dovremmo mai essere un bersaglio", ha aggiunto. Fore ha quindi chiesto a tutte le parti in conflitto nel Tigrè "di rispettare le regole di guerra e di rispettare e proteggere le agenzie umanitarie". "Le parti in conflitto non devono perquisire, confiscare o interferire con le operazioni di soccorso umanitario, devono consentire l'accesso alle popolazioni bisognose e devono proteggere i bambini in ogni momento", ha concluso. Le Forze di difesa del Tigrè (Tdf), braccio armato del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), sono entrate oggi a Macallè, capitale dello Stato regionale che hanno governato fino allo scorso novembre, quando dopo lo scoppio del conflitto il governo federale ha commissariato la loro amministrazione. Lo riferisce l'emittente "Tigray Guardians 24", secondo cui le truppe tigrine hanno piantato la bandiera tigrina vicino all'Hawelti Semaetat, memoriale che celebra i martiri tigrini. (segue) (Res)