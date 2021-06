Etiopia: Unicef denuncia irruzione esercito nell'ufficio di Macallé (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia arriva mentre nelle ultime ore le truppe delle Forze di difesa dell'Etiopia (Endf) sono state viste lasciare il capoluogo tigrino a bordo di convogli di veicoli diretti verso Samre, situata a poco più di 50 chilometri più a sud di Macallè. Secondo "Tigray Guardians 24", la maggior parte dei militari sono partiti la scorsa notte, mentre altre fonti contattate da "Agenzia Nova" hanno riferito che i militari in ritirata hanno saccheggiato uffici e locali a Macallè. Le stesse fonti hanno riferito della presenza di truppe Tdf alla periferia di Macallè e del loro imminente ingresso. Secondo il sito d'informazione "Eritrean Press", inoltre, tutte le truppe eritree di stanza nei dintorni di Adigrat, Adua, Axum e Shire si sono trasferite nelle aree di confine fra Etiopia ed Eritrea, in particolare nelle aree di Zalambessa, Badme e in altri villaggi di confine eritrei. Non è chiaro se si tratti di una ritirata strategica o, invece, di un vero e proprio ritiro dalla regione. La notizia rappresenta un'importante svolta nel conflitto del Tigrè, dal momento che da giorni le truppe tigrine erano date in avanzata in diverse aree del Tigrè dopo aver lanciato una controffensiva contro le forze federali etiopi e quelle eritree loro alleate. In questo contesto ha sollevato preoccupazione la notizia di altri bombardamenti, questa volta sulla città tigrina di Yechila, che avrebbero distrutto la maggior parte degli edifici della località, dove risiedono circa 30 mila abitanti. (segue) (Res)